Lotto Dstny geeft meer uitleg over de blessure van Thomas De Gendt: "Mijn fout"

De blessures van Thomas De Gendt na zijn val in Parijs-Nice vallen mee. Dat blijkt uit de 1e onderzoeken.

In de aanloop naar de slotklim van de 7e rit in Parijs-Nice kwam Thomas De Gendt ten val. Hij greep naar zijn linkerschouder, maar probeerde nadien toch door te gaan. Uiteindelijk moest De Gendt toch opgeven.

Na de finish sloeg De Gendt op Twitter mea culpa: "Ik raakte het achterwiel van Luis Leon Sanchez en ging daarna hard tegen de grond. Sorry voor de renners die ik in mijn val meesleurde. Het was mijn fout."

Achteraf kwam Lotto Dstny met een 1e update van zijn blessures. Er werden geen breuken vastgesteld. De Gendt had wel enkele schaafwonden en zal naar België terugkeren. Daar zal hij verder onderzocht worden.