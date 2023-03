Opnieuw de droomcombinatie: lead-out Van der Poel en straffe Philipsen als afmaker, Jumbo-Visma heeft eindwinnaar

Jasper Philipsen heeft zich weer eens van zijn straffe kant laten zien. Het is al voor de tweede keer in vijf dagen dat hij de winst pakt in Tirreno-Adriatico.

De Italiaanse rittenkoers bood nog één kans voor de sprinters om zich te onderscheiden. Dat moest dan gebeuren in de laatste etappe van en naar San Benedetto del Tronto. In ieder geval mochten ze zich aan de finish opmaken voor de te verwachten massasprint. Mathieu van der Poel deed opnieuw de lead-out voor Jasper Philipsen. De Belg van Alpecin-Deceuninck kwam bijzonder krachtig uit diens wiel en was nadien niet meer af te stoppen. Dylan Groenewegen deed nog wel zijn uiterste best, maar kwam tekort. TWEEDE ZEGE IN VIJF DAGEN Voor de tweede keer in vijf dagen kon Philipsen dus de vuisten ballen. Het is zo een heel mooie Tirreno-Adriatico voor Philipsen. Net als voor Primož Roglič, die de eindwinst op zak steekt.

