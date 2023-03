Opvallend: INEOS Grenadiers leidt in Parijs-Nice de achtervolging, maar de kopman zakt door het ijs

Het was opvallend tijdens de 7e etappe in Parijs-Nice. INEOS Grenadiers nam het heft in handen, maar uiteindelijk zakte hun kopman door het ijs.

In de 7e etappe van Parijs-Nice was er een ruime kopgroep weg. Achter hen nam INEOS Grenadiers het heft in handen. Ze legden een hoog tempo op en zorgden er zo voor dat de kopgroep niet te ver wegreed.

In de aanloop naar de slotklim was INEOS opeens van het voorplan weg. Jumbo-Visma nam over. Achteraf bleek waarom. Daniel Felipe Martinez die voor de rit 7e in het klassement stond, moest op de Col de la Couillole vroeg lossen. Uiteindelijk verloor hij meer dan een kwartier en zo kon hij zijn goede klassement helemaal vergeten. Hij staat na 7 ritten 27e op 18'27".

Gelukkig was er voor INEOS nog Pavel Sivakov. Hij kon wel lange tijd volgen en reed als 8e over de streep. Zo maakte de Fransman een mooie sprong in het klassement. Hij staat op 3'08" 9e en komt zo de top 10 binnen.