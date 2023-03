Marc Sergeant twijfelt niet meer en kent de voornaamste Giro-concurrent van Remco Evenepoel

Marc Sergeant heeft de koers de voorbije week op de voet gevolgd. Dé Giro-concurrent van Evenepoel is gekend, zo concludeert hij.

Voor Het Nieuwsblad ontleedt de voormalige sportdirecteur van de Lotto-ploeg elke week de koers van het weekend. Deze keer kwamen dus de laatste etappes in zowel Parijs-Nice als Tirreno-Adriatico in het vizier. De eindzege van Pogačar was weinig verrassend, die van Roglič misschien een tikkeltje meer.

Ten slotte was de Tirreno-Adriatico voor Primož Roglič pas de eerste wedstrijd van het seizoen en presenteerde de ronderenner van Jumbo-Visma zich nog aan de start met ongeschoren benen. Het hield hem niet tegen om drie ritzeges te boeken en het eindklassement op zak te steken.

TWEESTRIJD

Roglič staat er dus. Marc Sergeant durft nu reeds te concluderen dat Primož Roglič dé grote concurrent van Remco Evenepoel zal worden in de Giro. Jumbo-Visma verkondigde inderdaad reeds dat Roglič dit jaar de Giro en niet de Tour gaat rijden. Krijgen we in de grote ronde in Italië de te verwachten tweestrijd?