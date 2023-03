Opnieuw uitmuntend werk van Van der Poel voor Philipsen, wat betekent dat voor toekomst?: "Dat zou ik graag hebben"

Mathieu van der Poel is dé ideale ploegmaat voor Jasper Philipsen gebleken de voorbije week. Kan zich dat in de toekomst nog herhalen?

Philipsen schoot in de laatste etappe van de Tirreno-Adriatico nog eens raak. "We bleven vrij rustig in de laatste twee kilometer", ving Sporza op bij Philipsen na de slotrit. "Ik zat goed in het wiel van Mathieu en die deed het perfect om mij in ideale positie te brengen."

IN WIEL VAN BALLERINI

Al was het niet uit het wiel van Van der Poel dat Philipsen kwam om echt zijn sprint te lanceren. "De laatste 700m ging Mathieu vroeg op kop en kroop ik in het wiel van Davide Ballerini. Dat was een risico aangezien hij geen ploegmaat is en niet voor mij werkt. Uiteindelijk liep het toch allemaal goed af."

Gaat Van der Poel in de toekomst nu de vaste lead-out van Philipsen worden? "Dat zou ik wel graag hebben, ja", lacht de Belg. "Met hem erbij zou ik wel een aantal zeges meer behalen. Hij maakt het altijd net iets gemakkelijker." Wat betekent dit nu voor Sanremo? "Ik heb toch stevig afgezien deze week. Ik zal moeten hopen dat het koersverloop in mijn voordeel speelt en dat ze er niet te vroeg aan beginnen bergop."