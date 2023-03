Roglič nog lang niet afgeschreven na straffe Tirreno en benadrukt veel geleerd te hebben uit moeilijke maanden

Blijf met Primož Roglič toch ook maar rekening houden. Na moeilijke maanden verliep de Tirreno veel beter dan verwacht voor hem.

Vooraf had de Sloveen niet kunnen denken dat het zo goed zou gaan. "Het is geweldig om op deze manier terug te keren in het peloton. Mijn hoofddoel was om hier wedstrijdritme op te doen en af te zien. Dat is beiden gelukt. Dat ik ook nog drie ritzeges zou pakken en het eindklassement zou winnen, had ik zeker niet verwacht."

Na afloop van de koers was er ook een woord van dank aan de ploegmaats. "Ik sta dan wel in m’n eentje op het podium, maar eigenlijk zouden we er met de hele ploeg moeten staan. De jongens hebben de hele week keihard gewerkt om mij aan de overwinning te helpen en verdienen het zoveel als ik. Ik heb genoten van de tijd die ik met ze heb gehad."

OP GOEDE WEG

Roglič beleefde door zijn revalidatie geen makkelijke maanden, maar leerde inmiddels veel. "Elk jaar word je een jaar ouder en wijzer. Ik heb de afgelopen week de bevestiging gekregen dat ik op de goede weg ben, maar dat betekent niet dat ik ben waar ik wil zijn. Je moet blijven verbeteren en dat motiveert me om door te gaan. Er is genoeg om aan te werken."