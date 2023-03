Tourbaas Prudhomme heeft een niet mis te verstane boodschap voor Remco Evenepoel

In Nice zijn de twee laatste ritten van de Tour van 2024 voorgesteld. Tourbaas Prudhomme hoopt dat Evenepoel dan wel aanwezig zal zijn.

Remco Evenepoel koos dit jaar de Giro boven de Tour. Vooral de meer dan 70 kilometer tegen de klok in de Giro tegenover de 22 kilometer in de Tour waren daarbij wellicht een belangrijk element.

In de Tour van 2024, die eindigt in Nice, zal alvast 35 kilometer tegen de klok op het programma staan. De Tour eindigt dan met een stevige tijdrit van Monaco naar Nice met onderweg de Turbie en de Col d'Èze.

Tour wacht op Evenepoel

Tourbaas Christan Prudhomme verwacht Evenepoel dan ook aan de start in Firenze in 2024. "Ik stel ook vast dat de huidige wereldkampioen volgend jaar dezelfde leeftijd zal hebben als Merckx in 1969. Ook Eddy was toen 24 jaar. We wachten op hem", was Prudhomme duidelijk bij Het Nieuwsblad.

En als extra motivatie voor Evenepoel eindigt de Tour ook op 21 juli, de Belgische nationale feestdag. Evenepoel zou op die dag de eerste Belg sinds Lucien Van Impe in 1976 kunnen worden die de Tour wint.

Het profiel van de slottijdrit in 2024