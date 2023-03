Wat met de rest van het voorjaar? Tom Pidcock en Ineos Grenadiers komen met update na opgave in Tirreno

Tom Pidcock won onlangs nog de Strade, maar in de Tirreno kende de Brit van Ineos minder geluk. Op de laatste dag van de rittenkoers kwam hij ten val.

Het was niet zijn eerste valpartij, want in de vierde etappe was Pidcock samen met Wout van Aert al eens een keertje onderuit geschoven. Zonder veel erg, want beiden konden de koers nadien wel verderzetten. De slotrit was nog niet zo lang onderweg wanneer dan toch het nieuws over de opgave van Pidcock binnensijpelde.

Ineos stelde na afloop van de rit de fans van de Britse renner alvast gerust door een foto van hem met de duimen omhoog te posten op sociale media. "Na een valpartij in de laatste rit van Tirreno-Adriatico heeft Tom Pidcock zich uit voorzorg teruggetrokken uit de koers", stond erbij.

Following a crash on the final stage of #TirrenoAdriatico, as a precaution, @tompidcock withdrew from the race.



He was treated by our doctor at the team bus having sustained mild abrasions. He'll be undergoing further assessment and treatment.

Het was dus veeleer een voorzorgsmaatregel, de rest van zijn voorjaar komt in principe niet in gevaar. "Hij werd behandeld door onze dokter aan de ploegbus en heeft milde schaafwonden opgelopen. Hij zal nog verder onderzoek en behandelingen ondergaan."