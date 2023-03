Ex-winnaar Jasper Stuyven breekt met traditie in aanloop naar Milaan-Sanremo: "Het is wat je zelf gelooft"

Ex-winnaar Jasper Stuyven koos voor een alternatieve voorbereiding op Milaan-Sanremo. Hij legt uit waarom hij het op die manier aanpakt.

In tegenstelling tot heel wat andere renners geen Jasper Stuyven in Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico. De winnaar van 2021 koos na Le Samyn voor een hoogtestage in Spanje.

Nochtans reed Stuyven in 2021 Parijs-Nice wel. Waarom kiest hij er dan voor om het nu toch met een hoogtestage te doen? Meerdere redenen: in Spanje is er minder kans om ziek te worden, in Parijs-Nice wordt in tegenstelling tot enkele jaren geleden altijd gekoerst en de winstkansen voor klassieke renners zijn er klein.

Ook mentaal belangrijk

Stuyven gelooft rotsvast in zijn aanpak. "Ex-renners zweren dat je een voorbereidingskoers nodig hebt om top te zijn in april. Ik ben daar niet van overtuigd. Het is wat je zelf gelooft: voor mij is deze aanloop de beste, ongeacht het resultaat", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Maar ook mentaal helpt het zegt Stuyven. "De voorbije jaren hebben mij geleerd dat ik en ook andere jongens tegen Roubaix al mentaal op waren, terwijl het net het hoofddoel van mijn voorjaar is", zegt hij nog.