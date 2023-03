Roger De Vlaeminck gelooft in Arnaud De Lie voor Milaan-Sanremo: "Daar komt hij nooit in de problemen"

Arnaud De Lie rijdt zaterdag voor het eerst Milaan-Sanremo. Kan hij in zijn eerste deelname al meedoen voor de overwinning?

Arnaud De Lie (20) reed de laatste twee ritten van Parijs-Nice niet meer met het oog op wat nog volgt in de klassiekers. Die eerste klassieker wordt Milaan-Sanremo, ook het eerste Monument dat De Lie zal rijden.

Poggio mag geen probleem zijn

De Lie zal vooral moeten proberen om het hoge tempo van UAE en Pogańćar te volgen op de Cipressa en daarna overleven op de Poggio. Daarvan zei De Lie onlangs dat die lastiger is dan hij op tv of op het profiel.

Met 3,6 kilometer aan 3,8% gemiddeld lijkt het profiel van de Poggio mee te vallen. Roger De Vlaeminck gelooft dat De Lie de Poggio kan overleven.

"Op anderhalve kilometer van de top heb je een lastig stuk van tweehonderd meter. Daar gaan ze demarreren. Voordien is het soms aan tien per uur naar boven. Daar komt De Lie nooit in de problemen", zegt hij in Het Nieuwsblad.