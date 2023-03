UCI verbaast in Tirreno-Adriatico en komt terug op beslissing, twee renners toch nog in top tien

Tirreno-Adriatico werd zondag gewonnen door Primož Roglič. Maar er veranderde toch nog iets in het klassement, zonder dat de renners daar iets voor moesten doen.

Naast Primož Roglič mochten Joao Almeida en Tao Geoghegan Hart als tweede en derde mee op het podium. Maar in de top tien van het klassement veranderde er wel nog wat.

Mikel Landa en Hugh Carthy stegen op de slotdag nog drie plaatsen in het klassement, zonder daar iets te voor hoeven te doen. Op zaterdag hadden ze namelijk onder meer een tijdstraf van 20 seconden gekregen nadat ze op een steile kasseibeklimming op de stoep reden.

Landa en Carthy zakten in het klassement daardoor naar plek tien en elf in het klassement. Maar in het eindklassement staan ze toch weer zevende en achtste. De tijdstraf was namelijk ingetrokken.

Laatste waarschuwing

"Nadat we alle informatie hebben ontvangen, zijn de straffen teniet gedaan. We willen alle ploegen wel herinneren aan het feit dat rijden over de stoep niet is toegestaan in de aankomende races. Zie dit daarom als een laatste waarschuwing", staat er in het juryrapport.

Naast Landa en Carty kregen ook Van Aert, Gianni Vermeersch, Teunissen en Zimmerman een tijdstraf, maar die werd dus ook kwijtgescholden.