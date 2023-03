Hoe de Tour de France 2024 een breuk met het verleden is

Onlangs maakte organisator ASO de laatste 2 etappes voor de Tour de France 2024 bekend. Het beloofd loodzwaar te worden en dat is een serieuze breuk met het verleden.

Toen organisator ASO begin december 2022 de aankomst van de Tour de France voor 2024 aankondigde, was dat al een serieuze breuk met het verleden. De Tour zal in 2024 voor het eerst niet in Parijs aankomen, maar wel in Nice. Ook kondigde het toen al aan dat de Tour met een tijdrit zal eindigen en de dag voordien kondigde zich aan met een rit vergelijkbaar met de slotrit van Parijs.

ZWAAR SLOTWEEKEND

Maandag gaf ASO het parcours van die laatste 2 etappes vrij. Met de bergrit naar de Col de la Couillole en de klimtijdrit van Monaco naar Nice belooft het uiterst zwaar te worden. Op de voorlaatste dag staan maar liefst 4400 hoogtemeters op het programma en op de laatste dag zijn er de beklimmingen van de Col de la Turbie en de Col d'Èze.

Om terug te gaan naar zo'n zwaar slotweekend, belanden we in een periode waarbij er nog ritten van zo'n 250 km waren. 1986 is de 1e editie die je tegenkomt en die nog in de buurt van het slotweekend in 2024 komt, maar die ritten zijn vooral zwaar door de lengte van de etappes. Zo was de laatste etappe in 1986 246 km lang. Een dag eerder zat het peloton nog in Clermont-Ferrand. Van daaruit ging het vooral over heuvelachtige wegen en geen bergen.

Andere voorbeelden gaan nog dieper in het verleden, maar de voorlaatste etappe was nooit een zware bergetappe. Wel eens een tijdrit. Die etappe werd dan wel gecombineerd met een lange etappe op de slotdag of zelfs een dubbele etappe, maar de zwaarte kwam altijd door lengte van de etappes. Dat is een groot verschil met 2024 waar de zwaartepunten van de 2 laatste etappes gebald zijn.

ZWARE START

Het einde breekt zo al met de traditie, maar de start ook. Niet alleen omdat de Tour in 2024 voor het eerst in Italië start, maar omdat de 1e etappe meteen een bergrit is. Er zijn meteen al 3800 hoogtemeters. De 2 andere etappes zijn minder zwaar, maar gaan nog altijd over geaccidenteerde wegen.

Zo'n zware start is geleden van 2020, toen de start in Nice lag. Daarvoor moeten we (door de lange traditie van de proloog) al teruggaan naar de jaren '50. De zwaarte van de etappes werden toen vooral door de lengte van de etappes bepaald.

Het is duidelijk dat de Tour 2024 qua parcours een heus experiment zal zijn. Ze breken met een aantal dingen uit het verleden en wie weet, als het goed bevalt, zal ASO in de toekomst nog meer experimenteren.