Tim Merlier schrijft geschiedenis bij ploeg van Patrick Lefevere, maar één groot vraagstuk blijft

Tim Merlier zit al aan vijf overwinningen dit seizoen. Daarmee doet hij het een stuk beter dan Fabio Jakobsen.

Er werden voor het seizoen heel wat vragen gesteld bij de transfer van Tim Merlier naar Soudal-Quick Step. Zou het geld dat Lefevere aan Merlier spendeert niet beter investeren in de klimtrein voor Remco Evenepoel?

Maar na een kleine twee maanden staat Merlier dus al op vijf overwinningen, woensdag won hij nog Nokere Koerse. Daarmee pakt Merlier als snelste nieuwkomer bij de ploeg van Lefevere vijf zeges.

Merlier doet het daarmee beter dan de andere sprinter bij Soudal-Quick Step, Fabio Jakobsen, die nog maar twee keer won dit seizoen. De twee strijden tot de Tour voor een plekje in de Tourploeg van dit jaar.

Goed genoeg voor volledige Tour?

Maar de Tour blijft een moeilijk vraagstuk. Merlier pakte in de Giro en Tour van 2021 telkens een ritzege, maar gaf toen na een week telkens op. In de Vuelta vorig jaar was twee keer een derde plaats zijn beste resultaat.

Met de Tourstart in het Baskenland worden de eerste twee ritten al sowieso loodzwaar, daarna volgen wel enkele kansen in de eerste week. In week twee ligt er misschien nog één kans, in week drie ook nog enkele kansen.

In die eerste week lijkt Merlier toe te kunnen slaan, maar vooral in de tweede en derde week bevestigen zal nodig zijn om Lefevere te overtuigen van het gelijk van zijn transfer. Als Merlier naar de Tour gaat natuurlijk.