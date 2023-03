Tom Pidcock schat de kansen van Tadej Pogacar voor Milaan-San Remo in

Tadej Pogacar is zaterdag voor velen de topfavoriet om Milaan-San Remo te winnen. Al denkt Tom Pidcock dat de Sloveen het moeilijk zal hebben.

Tom Pidcock zal zaterdag voor de 3e keer Milaan-San Remo rijden. In 2021 werd hij 15e en een jaar later haalde hij de finish niet. Met al de Strade Bianche op zak is hij een van de favorieten om dit jaar La Primavera te winnen. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat zijn vorm goed zit. Hij gaat dus met vertrouwen richting het 1e monument van het seizoen.

De topfavoriet voor de zege is voor velen Tadej Pogacar. Al denkt Pidcock dat de Sloveen het lastig zal worden. Volgens hem gaat iedereen naar Pogacar kijken en op ploegmaats kan je volgens Pidcock richting San Remo niet veel rekenen. Hij vertelde dat ze je enkel aan de voet van de Cipressa kunnen afzetten. Daarna is het ieder voor zich.

Daarnaast ziet Pidcock nog een andere reden. Pogacar kan volgens Pidcock op de Poggio wel een gat slaan, maar zelfs als je met 3 man de top haalt, is de rest nooit ver. Pidcock vermoedt dus dat de vlucht op de Poggio wellich niet ver zal dragen.