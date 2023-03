Wout Van Aert weet wie hij in het oog moet houden voor Milaan-San Remo: "Met hem weet je het nooit"

Wout Van Aert is zaterdag een van de favorieten om Milaan-San Remo te winnen. Al weet hij dat hij Tadej Pogacar altijd in de gaten zal moeten houden.

In 2022 viel Tadej Pogacar een aantal keer op de Poggio aan. Wout Van Aert reageerde telkens. Daardoor neutraliseerden ze elkaar en Matej Mohoric profiteerde door een waanzinnige afdaling te rijden. Michel Wuyts vertelde nadien bij Het Laatste Nieuws dat Pogacar toen zijn eigen doodvonnis had getekend en dat van Van Aert ook.

Ook Van Aert besefte dat: "Ik heb daar echt te veel energie verspild. Ook begon hij vroeg en ging hij telkens snoeihard. Ik had er geen spijt van. Al heb ik daar mijn beste pijlen verschoten." Van Aert eindigde uiteindelijk 8e en laatste in de sprint achter Mohoric.

Van Aert gaat in 2023 voor een nieuwe poging om Milaan-San Remo voor de 2e keer te winnen. Hij weet wie hij in het oog moet houden en dat is nog altijd Pogacar. Hij zal wellicht opnieuw proberen en dat beseft Van Aert ook: "Je weet het nooit met hem en het kan altijd de goede aanval zijn."