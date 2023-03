Biniam Girmay begint in Milaan-San Remo aan een nieuwe ontdekkingstocht

Biniam Girmay staat voor zijn 2e voorjaar op rij. Voor hem is het opnieuw een ontdekkingstocht.

In 2022 maakte Biniam Girmay furore door als 1e Afrikaan ooit een klassieker te winnen. Hij won in de spurt met 4 Gent-Wevelgem en zorgde zo voor wielergeschiedenis. Het was meteen ook zijn doorbraak.

Een jaar later staat Girmay voor zijn 2e voorjaar op rij. Via onder meer de Tirreno-Adriatico bereidde hij zich voor. Zijn trainer Ioannis Tamouridis vertelde aan Het Nieuwsblad dat hij naar zijn beste vorm toegroeit, maar nog niet 100% is.

Zijn beste vorm wil Girmay vanaf Milaan-San Remo hebben. Dat is een van zijn hoofddoelen van het seizoen. Al is het maar het begin van een belangrijke periode. Het is voor hem opnieuw een ontdekkingstocht. Hij weet niet welke koersen allemaal precies bij hem passen.