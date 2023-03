Arnaud De Lie legt druk bij ploegleiding voor Milaan-Sanremo

Arnaud De Lie staat morgen aan de start van zijn eerste Monument bij de profs, Milaan-Sanremo. En dat in de week van zijn 21ste verjaardag.

Arnaud De Lie vierde dinsdag zijn 21ste verjaardag. "Er stond een taartje klaar, maar met Milaan-Sanremo voor de boeg heb ik er niet van gesmuld", zegt De Lie bij HLN.

"Ik wil zaterdag in Abbiategrasso opnieuw met het mes tussen de tanden aan de start staan", zegt De Lie nog. Samen met Caleb Ewan is De Lie de kopman bij Lotto-Dstny. Als de twee kopmannen samen over de Poggio geraken, zal er een keuze moeten gemaakt worden tussen de twee.

Praten in de finale

"Daar zullen de ploegleiders hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Wat de tactiek ook wordt, hij moet helder zijn. Dat we ons niet boven, op de top van de Poggio, moeten afvragen: 'Merde, je dois faire quoi là?'"

Als zowel De Lie als Ewan samen in de finale zitten, dan gaat ze ook samen met elkaar moeten praten om te zien wie zich het beste voelt. "Ik wil niet dat Caleb pakweg tweede wordt en ik vijfde. Dat zou ons imago niet dienen", zegt De Lie.