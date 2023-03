Israel-Premier Tech brengt Sep Vanmarcke op laatste moment nog fantastisch nieuws

Hij was normaal gezien niet voorzien in het team van Israel-Premier Tech, maar Sep Vanmarcke gaat nu toch naar Milaan-Sanremo. Hij vervangt zijn zieke ploegmaat Nizzolo.

Sep Vanmarcke is goed aan zijn voorjaar begonnen met een tiende plaats in de Omloop Het Nieuwsblad, een 16de in Kuurne-Brussel-Kuurne en woensdag werd hij nog zesde in Nokere Koerse.

Toch stond hij eerst niet op de startlijst van Milaan-Sanremo bij zijn ploeg Israel-Premier Tech. Nu start Vanmarcke dus wel door de ziekte van de Italiaanse sprinter Giacomo Nizzolo.

"Sep heeft bewezen dat hij heel goed in vorm is op het moment en ik verwacht dat hij zaterdag ook competitief zal zijn, zegt ploegleider Steve Bauer. het zal nog maar de tweede deelname zijn van Vanmarcke aan Milaan-Sanremo, in 2016 werd hij 24ste.

Kopmanschap voor Corbin Strong

Het kopmanschap bij de ploeg is voor de Nieuw-Zeelander Corbin Strong (22). "Hoewel Corbin zijn debuut maakt in Milaan-San Remo, is dit echt een koers die hem ligt", zegt Bauer nog.

We hebben donderdag een goede verkenning gedaan en zijn optimistisch over zijn kansen. Strong werd in zijn laatste wedstrijd, de Faun Drôme Classic, negende.