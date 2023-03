Mathieu van der Poel schetst zijn ideaal scenario voor Milaan-Sanremo

Alpecin-Deceuninck mikt zaterdag op zowel Jasper Philipsen als Mathieu van der Poel in Milaan-Sanremo. Van der Poel blikt vooruit op het eerste Monument van het jaar.

Vorig jaar stond Mathieu van der Poel verrassend aan de start van Milaan-Sanremo na zijn lange rugblessure tijdens het veldritseizoen. Toen werd Van der Poel meteen derde. In 2020 werd hij 16de, in 2021 5de.

"Ik was altijd in een kansrijke positie. Dat is een begin, maar het is moeilijk om deze wedstrijd ook daadwerkelijk te winnen", zegt Van der Poel in een voorbeschouwing op de Instragram-pagina van Alpecin-Deceuninck?

"Ik hoop Milaan-San Remo ooit te winnen, maar makkelijk zal het niet zijn. Alleen bovenkomen op de Poggio en dan naar de zege soleren, dat zou het beste scenario voor mij zijn. Maar er zijn tot op heden maar een paar renners die daar zijn in geslaagd", zegt Van der Poel nog.

Tirreno toch succesvol

Zijn wegseizoen was nog niet echt succesvol, maar Van der Poel hiel Philipsen wel aan twee ritzeges in Tirreno-Adriatico. "Tirreno-Adratico was een behoorlijk zware wedstrijd. We hadden het doel om een rit te winnen met het team."

"Uiteindelijk wonnen we er twee met Jasper, twee keer in de sprint. Ik kon daar goed werk voor hem verrichten. Daarom was de koers behoorlijk succesvol", zegt Van der Poel nog.