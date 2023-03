Stevige selectie van Intermarché-Circus-Wanty: Biniam Girmay kent zijn ploegmaats voor Milaan-San Remo

Intermarché-Circus-Wanty heeft zijn selectie voor Milaan-San Remo bekend gemaakt. Biniam Girmay krijgt sterke ploegmaats mee.

Zaterdag staat Intermarché-Circus-Wanty aan de start van Milaan-San Remo. Een dag voor de koers maakte het zijn selectie bekend.

Het was al geweten dat Biniam Girmay de kopman is. Het wordt zijn 2e deelname aan La Primavera. In 2022 eindigde hij 12e.

Naast hem krijgt Girmay nog 6 sterke ploegmaats. Ook Mike Teunissen zit in de selectie. Net als Lorenzo Rota en Sven Erik Byström. Met Loïc Vliegen en Aimé De Gendt zitten 2 Belgen in de selectie voor Milaan-San Remo. Vliegen is dus hersteld van zijn coronabesmetting.