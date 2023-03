Filippo Ganna legde er Van Aert en Pogačar op in de sprint om plek twee in Milaan-Sanremo: "Deels ben je natuurlijk ontgoocheld"

Filippo Ganna werd in Milaan-Sanremo ietwat verrassend tweede. De Italiaan haalde het in de sprint van Van Aert en Pogačar.

Toen Tadej Pogačar aanviel op de Poggio was Filippo Ganna de eerste die het gat dicht reed. Naast de Italiaan volgden ook nog Wout van Aert en Mathieu van der Poel, die op het einde van de Poggio nog wegreed van de rest.

Ganna kreeg samen met Van Aert en Pogačar het gat op Van der Poel niet meer dicht, maar won wel de sprint voor plek twee. "Ik eindig iets te vaak tweede. Nee, serieus, vandaag is heel speciaal", zei de Italiaan in het flashinterview.

Een van zijn beste sprints ooit

"Al in de ploegmeeting hoorde ik dat ik één van de kopmannen zou zijn. Ze geloofden echt in mij. Dit resultaat is ook voor hen", zei Ganna nog. "Op het einde deed Mathieu een fantastische aanval, petje af."

In de sprint legde Ganna er dus Van Aert en Pogačar op. "Ikzelf doe een van m’n beste sprints ooit. Deels ben je natuurlijk ontgoocheld als je tweede eindigt, maar uiteindelijk mag ik met trots terugkijken naar vandaag", besloot Ganna.