Filippo Ganna nuanceert de vorm van topfavoriet Tadej Pogacar: "Voor mij verandert er niets"

Filippo Ganna staat zaterdag aan de start van Milaan-San Remo. Over de vorm van Tadej Pogacar heeft hij zo zijn eigen mening.

Tadej Pogacar is voor velen de topfavoriet om Milaan-San Remo te winnen. De Sloveen is in topvorm, maar Filippo Ganna nuanceert dat.

"Voor mij verandert er niets, nu hij zo goed aan het rijden is", vertelde Ganna aan La Gazzetta dello Sport. "We hebben allemaal onze ups en downs en ik blijf er kalm onder. Want we hebben allemaal 2 armen en 2 benen."

Zelf heeft Ganna ook de ambitie om te winnen. Hij weet wat hij moet doen om kans te kunnen blijven maken. "Ik moet mee over de Cipressa en de Poggio. Tot nu kon ik nooit met de beste renners mee over de top", aldus de Italiaan.

"Om te winnen zal ik proberen als 1e over de top te rijden. Daarna zal ik pas kunnen zien of ik meteen kan aanvallen, maar als allereerste aanvallen is moeilijk", besloot Ganna.