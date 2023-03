Iedereen gerustgesteld? Wout van Aert heeft volgens zijn ploeg Jumbo-Visma iets bewezen in Milaan-Sanremo

Wout van Aert kan met opgeheven hoofd terugblikken op Milaan-Sanremo. Bij zijn ploeg Jumbo-Visma is dat alvast de teneur.

Ploegleider Grischa Niermann analyseerde op de ploegsite hoe de Nederlandse formatie het er vanaf had gebracht in La Primavera. "We kunnen zeker leven met deze prestatie. Wout heeft laten zien prima in orde te zijn."

PLAN BIJGESTELD

Al verliep niet alles hoe ze het bij Jumbo-Visma vooraf voorzien hadden. "We hadden het plan om op de Cipressa de koers al hard te maken, maar we moesten mede door een val van Jan Tratnik ons plan bijstellen. We besloten onze mannetjes niet op te roken nog voordat de Poggio begon."

Daar sloeg Mathieu van der Poel zijn slag. "De sterkste in koers heeft gewonnen. Zo simpel is het. We gaan de komende weken in de klassiekers een sterke ploeg hebben met een uitstekende kopman", tankt Niermann vertrouwen uit de prestatie van Van Aert. "Dat is de conclusie die we kunnen trekken."