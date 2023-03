In de finale nergens te bespeuren, maar Julian Alaphilippe maakte op andere manier wél indruk op weg naar Sanremo

Het is geen tweede zege voor Julian Alaphilippe geworden in Milaan-Sanremo. Indruk maken, dat deed de Fransman vooral in het eerste deel van de koers.

Soudal Quick-Step maakte in de finale volop koers in dienst van Alaphilippe in aanloop naar de Poggio. Op die klim was van de Fransman geen spoor in de voorste gelederen. Volgens zijn team zou hij vlak voor de Poggio zijn ploegmaats uit het oog verloren zijn. Wie op tijd voor de buis zat, zag Alaphilippe eerder in de wedstrijd wel bezig aan een bijzondere onderneming. Na een val en fietswissel moest de kopman van de Wolfpack op een kleine 150 kilometer van de meet al in de achtervolging. Jammer dat dat geen vervolg kreeg bij de ontknoping van de koers. DOLLE AFDALING Op tv-beelden is te zien hoe Alaphilippe in de afdaling van de Turchino met zin voor risico de bochten scherp aansnijdt en tussen de claxonnerende ploegwagens en motoren laveert. Op tijd eens teken doen, hoorde er ook bij, kwestie om verdere valpartijen te vermijden. Werkelijk een dolle afdaling.