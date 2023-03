Biniam Girmay komt in Milaan-San Remo niet in het stuk voor: Intermarché-Circus-Wanty kent de oorzaken

Biniam Girmay is in Milaan-San Remo 28e geëindigd. In de finale kwam hij wat te kort.

Met zijn 28e plaats in Milaan-San Remo zette hij geen nieuwe stap tegenover vorig seizoen toen hij 12e werd. Performance manager Aike Visbeek vertelde aan Het Nieuwsblad dat hij net niet goed genoeg was. Ook vertelde Visbeek dat Girmay net te ver zat toen de grote jongens aangingen. Ook kwam hij op de Poggio enkele procentjes te kort. In de aanloop voor de Cipressa liep het ook niet perfect en dat kostte Girmay wat energie. Bij Intermarché-Circus-Wanty geven ze toe dat ze op wat meer hadden gerekend. Ze mikten op een plaats in de top 5 of de top 10, maar zoveel scheelde dat ook niet volgens Visbeek. Ondanks het mindere resultaat blijven ze bij het team wel positief. Volgens het is er geen vuiltje aan de lucht. Vooral ook door de leeftijd van Girmay. Hij is immers nog altijd maar 22. Daarnaast kwam het ook aan op ervaring. Het was nog maar de 2e deelname van Girmay aan La Primavera, terwijl de anderen die voor de overwinning vochten ouder zijn al vaker die koers reden."