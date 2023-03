Favoriet Dylan Groenewegen voor Brugge-De Panne: "Het parcours is veeleisender geworden"

Dylan Groenewegen is woensdag een van de favorieten voor Brugge-De Panne. Ondertussen kent hij zijn ploegmaats.

Voor de 4e keer zal Dylan Groenewegen Brugge-De Panne rijden. In 2019 won hij al eens en in 2022 werd hij 2e. Dit jaar zal hij voor zijn 2e zege in De Panne gaan.

Jayco-AlUla maakte zijn selectie voor de wedstrijd bekend en kopman Groenewegen krijgt Luke Durbridge, Luka Mezgec, Lukas Pöstlberger, Kelland O’Brien, Blake Quick en Elmar Reinders als ploegmaats. Ze kunnen meewerken om vlucht te controleren en daarnaast beschikt Groenewegen over een uitstekende sprinttrein.

"Ik kijk ernaar uit om terug Brugge-De Panne te rijden", aldus Groenewegen via de teamkanalen. "Zeker na mijn nipte 2e plaats in 2022. Al is het parcours van dit jaar wel veeleisender geworden. Ook zullen de regen en wind, zoals altijd in België, rol spelen."

Groenewegen staat met vertrouwen aan de start: "Ik kom van een goed wedstrijdblok met de Tirreno-Adriatico en Milaan-Turijn. Na een paar dagen thuis getraind te hebben, voel ik dat ik in een goede conditie zit."