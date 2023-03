Soudal Quick-Step schetst verwachtingen voor volgende Belgische wielerafspraak en speelt in op waaierfestival

De aandacht richt zich in wielerland nu terug meer op België, ook bij Soudal Quick-Step. Waaiers behoren dan ook weer tot de mogelijkheden.

Woensdag is het Brugge-De Panne, een wedstrijd waarin het alle kanten uit kan. Dat kan een sprinterskoers worden, maar evengoed is het een lastige editie. Elk jaar moeilijk te voorspellen. Bij Soudal Quick-Step hebben ze alvast hun selectie klaar.

PARCOURSWIJZIGING

Ballerini, Declercq, Jakobsen, Casper Pedersen, Steimle, Van Lerberghe en Vernon komen aan de start. "We verwachten woensdag een zware koers. Er wordt veel wind voorspeld. En door een lichte parcourswijziging zijn er meer stukken waar de wind een rol kan spelen, niet enkel in De Moeren", weeet ploegleider Tom Steels.

"We teren op een solide ploeg, met Fabio Jakobsen die erg gebrand is op een sterke koers en Bert Van Lerberghe als zijn lead-out", merkt Steels op. "We hebben ook andere sterke mannen die kunnen helpen bij de waaiers. We zullen zien hoe de dingen uitdraaien, maar het plan is om met zoveel mogelijk volk in de finale te geraken."