Jonge Belg past voor Ronde van Vlaanderen, ploegleiding legt duidelijk uit waarom

Hij reed dit jaar al heel wat interessante koersen, maar in de Ronde van Vlaanderen zullen we hem niet zien. En daar is een duidelijke reden voor.

Arnaud De Lie zal niet starten in de Ronde van Vlaanderen 2023. Dat heeft zijn ploeg Lotto-Dstny laten weten. "Milaan - San Remo, straks Parijs-Roubaix, ... We moeten hem ook niet overal laten opdraven", aldus sportief manager Kurt Van De Wouwer in Het Laatste Nieuws. © photonews "Dat zou teveel van het goede zijn. Natuurlijk is hij gretig en ingesteld op succes. Maar het kan af en toe geen kwaad om hem in te tomen." "We hebben een plan met hem uitgestippeld en dat gaan we zo goed als mogelijk proberen volgen", klinkt het nog. Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen De Lie won dit jaar al drie keer en werd tweede in de Omloop het Nieuwsblad en zevende in Kuurne-Brussel-Kuurne. Zowel in Parijs-Nice als in Milaan - San Remo kon hij nooit een echte rol van betekenis spelen. Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen staan wél op het programma van de jonge Belg.