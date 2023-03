Ploegleider Evenepoel komt met ferme verwittiging voor eerste grote test

De Ronde van Catalonië wordt een grote test met oog op de Giro. Niet alleen voor Remco Evenepoel, maar ook voor het team zo blijkt.

Op dinsdag is er rit 2 richting skidorp Vallter. Meteen een erg grote test voor Remco Evenepoel in deze Ronde van Catalonië.

En het wordt ook meteen een test met oog op de Giro d'Italia. Voor Evenepoel, en voor de rest van het team zo blijkt.

© photonews

Klaas Lodewyck heeft zich uitgelaten over de zaak in Het Nieuwsblad: "We hebben nog nooit zoveel kandidaten gehad om naar de Giro te gaan."

"De jongens die in Catalonië rijden hebben een grote kans om naar de Giro te gaan, maar dit is een fameuze test."

Enkel Evenepoel

"Pas na deze Ronde van Catalonië weten we wat we extra nodig hebben", aldus nog Lodewyck in de krant. Om vervolgens te waarschuwen.

Want de ploeg zal in orde moeten zijn, zoveel is duidelijk: "Eigenlijk is enkel Evenepoel al zeker van zijn selectie voor de Giro."