UAE zorgt voor stevige tegenslag en onduidelijkheid bij Tadej Pogacar: "Andere visie dan het team"

Tadej Pogacar wordt dan toch niet herenigd met Allan Peiper. Er werd geen akkoord tussen Peiper en Team UAE Emirates gevonden.

Allan Peiper was heel belangrijk voor Tadej Pogacar in diens tourwinsten in het verleden. De Sloveen had het lastig zonder zijn mentor vorig jaar.

Beiden zouden herenigd worden en dat deed iedereen afgelopen winter zichtbaar deugd. Maar nu komt het toch niet zover.

Er werd geen overeenkomst gevonden tussen UAE Emirates en Peiper zelf. En dus is de vraag: wat nu met de hele zaak?

Peiper en Pogacar komen goed overeen en hebben een persoonlijke band. Peiper zal er dus niet bij zijn in de Tour de France 2023 binnen het team.

Visie

Het levert onduidelijkheid op en toch ook wel een dreun voor zowel Peiper als mogelijk ook Pogacar. "Ik bedank Mauro Gianetti en UAE dat ze me opnieuw in het team wilden opnemen."

"Maar mijn visie op de samenwerking was anders dan die van het team. Ik wens het team het allerbeste toe", aldus Peiper bij Sporza in een reactie.