Declercq moeten missen is ferme aderlating voor Soudal Quick-Step: Yves Lampaert geeft aan hoe het verder moet

Soudal Quick-Step presenteerde zich met zes deze ochtend. Yves Lampaert en Tim Declercq weten wel hoe het moet in Brugge-De Panne. In deze wedstrijd finishten ze in 2020 als nummers 1 en 2. Dit jaar is Declercq er niet bij.

'El Tractor' zat wel in de selectie, maar moest toch verstek laten gaan. "Hij kreeg last aan zijn maag en het was niet mogelijk om van start te gaan", zei Yves Lampaert over zijn ploegmaat. Soudal Quick-Step zal het dus zonder Declercq moeten klaren.

WIND ALLESBEPALEND

Wat denkt Lampaert dat het gaat worden? "Het is zeker mogelijk dat een sprinter wint, maar ik denk niet dat het een massasprint zal zijn. De wind zal ons zeker wel parten spelen. Die zal allesbepalend zijn. Het is wel een beetje te vergelijken met 2020, het jaar dat ik won. Laat ons hopen dat het op hetzelfde uitdraait."

"In Milaan-Sanremo reed ik zeker niet slecht", is Lampaert best optimistisch over de eigen vorm. "Hopelijk ben ik hersteld. Het wedstrijdverloop zal uitwijzen of ik mijn kans kan gaan of we toch de kaart Jakobsen trekken. We hebben natuurlijk Nokere Koerse al gewonnen, er mag zeker nog een overwinning bij in Vlaanderen."