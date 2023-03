Favoriet geeft op in Brugge-De Panne: "Ik hoopte snel te kunnen herstellen"

Sam Bennett heeft in Brugge-De Panne moeten opgeven. Hij was ziek aan de start verschenen.

In Brugge-De Panne maken de sprinters zeker een kans om de eendagswedstrijd te winnen. Al mocht er al een sprinter geschrapt worden. Sam Bennett gaf er de brui aan.

Bennett verklaarde aan de start dat hij wat ziek was. "Sinds Parijs-Nice was ik een beetje ziek", verklaarde hij aan Pro Cycling Net. "Niet echt ziek, maar 2 weken moe. Het is vrij frustrerend. Ook is er regen voorspeld. Dus ik hoop snel te herstellen, maar het gaat goed."

Het ging dus niet goed en Bennett stapte uit de race. Zo zal hij Brugge-De Panne niet voor een 2e keer winnen. Hij won al een keer in 2021.

De opgave van Bennett biedt kansen voor ploegmaat Jordi Meeus. Ook Danny van Poppel rijdt voor Bora-Hansgrohe mee.