Lotto-Dstny krijgt extra uitdaging voor de wielen, kopman weet toch te verrassen: "Ik vind het niet zo erg"

Het zal niet zo eenvoudig zijn als Lotto-Dstny en zijn kopman voorzien hadden: een extra uitdaging is het eventuele waaierwerk in Brugge-De Panne zeker. Caleb Ewan deinst er niet voor terug.

In principe zou het simpel moeten zijn voor Lotto-Dstny: alles samen houden en dan alles op Ewan zetten in de sprint. Mogelijk krijgen we dit jaar een ander scenario. "Het zou dit jaar wel eens een overlevingskoers kunnen zijn", zei Jasper De Buyst in Brugge bij de ploegvoorstelling. "Het is niet zeker dat een sprinter wint."

Oei. En voor De Buyst zelf verandert dat ook één en ander. "Er wachten ons lastige eerste koersuren. Het is vooraf moeilijk om te zeggen dat ik er naar uitkijk om in dit weer te rijden, maar tijdens de koers komt dat wel goed."

BOEIENDER

En wat denkt Caleb Ewan daar allemaal van? "Ik vind het niet zo erg, die waaiers", verrast hij als sprinter. "Dat maakt de koers wat boeiender dan normaal. Het zal leuk zijn om naar te kijken. Het is typisch weer voor Belgische koersen en klassiekers. Het zal een lastige koers zijn, het wordt geen pure sprint."

Wat is dan wel het meest waarschijnlijke scenario in deze Brugge-De Panne? "Ik denk dat een klein groepje naar de finish zal gaan. We hebben een sterke ploeg, maar ik weet niet of er van een lead-out echt sprake zal zijn. Het zal vooral zaak zijn om de hele tijd vooraan te zitten."

SPRINTKLASSIEKER

Lastig wedstrijdverloop of niet: over de ambitie van Caleb Ewan kan geen enkele twijfel bestaan. "Dit is een koers die ik graag op mijn palmares zou hebben. Het is een sprintersklassieker."