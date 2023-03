Mark Cavendish schat jonge Belg heel hoog in: "Contract van vijf miljoen euro per jaar"

Mark Cavendish probeert in de Classic Brugge-De Panne zijn eerste overwinning te pakken. Maar hij looft ook een jonge Belg.

De transfer van Mark Cavendish naar Astana is voorlopig nog geen schot in de roos. De Brit sprintte in de UAE Tour wel twee keer naar een top tien plek, maar in Milaan-Sanremo moest Cavendish al passen op de Capi.

In de Classic Brugge-De Panne neemt Cavendis het op tegen heel wat topsprinters zoals Jakobsen, Groenewegen en Philipsen. Maar Cavendish looft vooral Arnaud De Lie.

"Al vorig jaar zei ik: 'Was ik manager van een ploeg, dan bood ik hem een contract aan van vijf miljoen euro per jaar'", zegt Cavendish bij Het Laatste Nieuws. Ook Mads Pedersen maakte in de Ster van Bessèges al kennis met De Lie.

"In de Omloop had hij pech, maar vocht hij terug en werd hij toch nog tweede in een lastige spurt. Dat belooft voor de toekomst. Watch out for him!", zegt Pedersen nog.