Nog meer ziekte bij Soudal-Quick Step: Jakobsen moet belangrijke pion missen in Classic Brugge-De Panne

Het zit niet mee voor Soudal-Quick Step. Het moest al Yves Lampaert optrommelen als vervanger voor Casper Pedersen en nu is er nog een renner ziek.

Vorig jaar kende de ploeg van Patrick Lefevere al heel wat tegenslag in het voorjaar met ziekte en corona. En ook dit jaar blijft de ploeg niet gespaard.

Voor de Omloop Het Nieuwsblad moest Kasper Asgreen nog ziek afzeggen, een paar dagen later ging hij twee keer tegen de grond in Le Samyn. En ook voor de Classic Brugge-De Panne kent de ploeg weer pech.

Geen Declercq aan de start

Yves Lampaert, de winnaar van 2020, moest al Casper Pedersen vervangen in de ploeg door ziekte bij de Deen. En woensdagochtend moet ook Tim Declercq forfait geven, hij heeft maagproblemen.

Declercq is nochtans een belangrijke pion in ploeg om vluchters in toom te houden of in de finale nog iets te doen voor kopman Fabio Jakobsen. Die moet nu rekenen op Van Lerberghe, Vernon, Ballerini, Steimle én Lampaert.