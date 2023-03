🎥 Georgi Pfeiffer rondt het ploegenspel in Brugge-De Panne af, zorgen om Julie De Wilde

Georgi Pfeiffer heeft Brugge-De Panne gewonnen. Ze rondde op het einde het overtal bij Team DSM af. Julie De Wilde kwam in de finale zwaar ten val en greep naar haar schouder.

Een dag na de mannen was het aan de vrouwen om hun Brugge-De Panne te rijden. Ook zij vertrokken in Brugge en reden dan meteen naar De Panne om daar nog 2 grote ronden via De Moeren te rijden.

Er werd meteen een hoog tempo ontwikkelt, maar niemand raakte weg. Na zo'n 50 km werd de wedstrijd even geneutraliseerd door een massale val. Even later kon de koers weer verder. Bij de 1e passage aan de finishlijn was er nog steeds geen echte noemenswaardige aanval geweest.

Bij de 1e passage door De Moeren was het wel prijs. Er werden waaiers getrokken en 10 rensters zonderden zich af. Julie De Wilde en Shari Bossuyt waren erbij. Net als Lorena Wiebes, Elisa Balsamo. Chiara Consonni probeerde er nadien nog naartoe te rijden, maar dat leidde tot een chasse-patate.

De 10 koploopsters waren te sterk en het peloton werd al snel op minuten gereden. De winnaar zat dus vooraan. Ook bij de 2e passage van De Moeren werd er stevig doorgetrokken. Ook was er een val en daardoor was De Wilde uitgeschakeld. Ze bleef liggen en greep naar haar schouder. Vooraan bleven ze nog met 6 rensters over. Bossuyt, Wiebes en Balsamo zaten wel nog voorin.

Ook Georgi Pfeiffer was nog mee en op 7 km van de streep viel ze aan. Balsamo probeerde er meteen achter te gaan, maar kreeg geen steun en Pfeiffer reed snel meer dan 10 seconden bij elkaar. Ook had ze nog een ploeggenote die perfect afstopte. Ze hield gemakkelijk stand en won voor Balsamo en Wiebes. Bossuyt werd 5e.