Biniam Girmay kent zijn ploegmaats voor de E3 Saxo Classic

Vrijdag is het de E3 Saxo Classic. Intermarché-Circus-Wanty heeft ook zijn selectie klaar.

Biniam Girmay is in de E3 Saxo Classic de kopman voor Intermarché-Circus-Wanty. In 2022 debuteerde hij met een 5e plaats.

Voor 2023 krijgt Girmay een stevige ploeg naast zich. Er zitten 4 Belgen in de selectie. Ook Aimé De Gendt, Dries De Pooter, Laurenz Rex en Loïc Vliegen zullen in Harelbeke aan de start staan.

Verder zijn er nog de Fransman Hugo Page en de Nederlander Mike Teunissen. Met Teunissen heeft Girmay een stevige luitenant naast zich hebbend.