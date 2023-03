Shari Bossuyt is favoriete in Brugge-De Panne, maar schuift zelf een andere topfavoriete naar voren

Shari Bossuyt is dankzij haar zege in de Ronde van Normandië een van de favorieten voor de zege. Al schuift ze zelf een andere topfavoriete naar voren.

Het was haar 1e grote zege op de weg: Shari Bossuyt pakte de zege in de slotetappe van de Ronde van Normandië. Dat smaakt naar meer en aan Het Nieuwsblad vertelde ze dat ze graag op de weg wil bevestigen.

In Brugge-De Panne kan Bossuyt opnieuw winnen. Ook behoort ze tot de favorieten voor de zege. Zelf verwacht ze een zware koers met veel wind en regen.

Bossuyt ziet veel buitenlands kanshebsters en Charlotte Kool, ex-ploegmate bij NXTG Racing, is volgens haar de topfavoriete om in De Panne te zegevieren. Bossuyt weet dat Kool veel power in de benen heeft en met Team DSM ook een sterke ploeg rond zich heeft.

Zelf rijdt Bossuyt met vertrouwen rond. Niet alleen door haar zege in Normandië, maar ook door de successen van haar vriend Gerben Thijssen. Die gaven Bossuyt een enorme boost. Ook kreeg ze tips van hem om het in Brugge-De Panne zo goed mogelijk te doen.