Van der Poel en Van Aert kunnen weer rekenen op absolute topploeg voor E3 Saxo Classic

Vooral de ploeg van Wout van Aert lijkt het de te kloppen team te worden in de E3 Saxo Classic. Van Aert krijgt Dylan van Baarle, Tiesj Benoot en Christophe Laporte en Nathan Van Hooydonck mee. Die vier domineerden ook al de Omloop Het Nieuwsblad.

Daarnaast ook de Italiaan Edoardo Affini en Tosh Van Der Sande. Van Aert won dit jaar nog niet, Van Baarle en Benoot wonnen elk in het openingsweekend. Van Aert zal ook voor het eerst samen rijden met Dylan van Baarle.

Mathieu van der Poel krijgt bij Alpecin-Deceuninck dan weer een groot deel van de ploeg rond zich die ook in Milaan-Sanremo reed. Søren Kragh Andersen, Quinten Hermans en Silvan Dillier zijn er weer bij.

Jasper Philipsen, die woensdag nog de Classic Brugge-De Panne won, Gianni Vermeersch en Kristian Sbaragli worden vervangen door Dries De Bondt, Robert Stannard en Tobias Bayer.

