🎥 Terugblik op fenomenale koersdag in E3: Van Aert tast diep om vooraf duidelijk ontspannen Van der Poel te kloppen

Wat een koersdag heeft de E3 ons geboden! Op de overwinning van Wout van Aert terugblikken - na een werkelijk zinderende wedstrijd - doen we met enkele beelden.

Vooraf was er enige vrees voor de weersomstandigheden en dan onder meer voor zware regenval. Daarom had Wout van Aert ook een zwart jasje om bij de start. Er was ook een zware regenbui in het eerste koersuur, enkele kasseistroken stonden vol water. In het tweede koersdeel bleef het vrijwel droog, een meevaller.

De start van de koers stond gepland om 12u15. Bijna was het peloton vertrokken zonder dat alle deelnemers zich aan de startlijn hadden begeven. Er moesten nog twee renners van Alpecin-Deceuninck hun plek innemen toen de rode vlag de hoogte in ging. De allerlaatste die dat deed, was ene Mathieu van der Poel.

Van der Poel was vooraf duidelijk ontspannen, begrijpelijk ook met zijn zege in Sanremo op zak. Die mindset hielp hem blijkbaar ook in de koers, al was het Wout van Aert die aan de aankomst naar winst spurtte. Van Aert was onderweg diep gegaan: een kleine maaltijd was hem meer dan gegund voor hij de schrijvende pers toesprak.