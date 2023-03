Dylan van Baarle sleept blessure mee: "Ik heb dat helaas wel vaker tijdens de kasseiklassiekers"

Dylan van Baarle won met de Omloop Het Nieuwsblad meteen een belangrijke klassieker. Maar daarna kreeg de Nederlander wat problemen.

Dylan van Baarle kwam als een komeet binnen bij Jumbo-Visma. De Nederlander won in zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe ploeg meteen de Omloop Het Nieuwsblad, maar in Tirreno-Adriatico liep het heel wat minder.

In de voorlaatste etappe van de Italiaanse rittenkoers moest hij zelfs opgeven met een 'fysiek ongemak'. Sindsdien reed Van Baarle geen wedstrijd meer, maar in de E3 Saxo Classic staat hij weer aan de start.

Overbelast scheenbeen

"Ik had last van mijn scheenbeen. Het was overbelast. Ik heb dat helaas wel vaker tijdens de periode van de kasseiklassiekers, maar nu bleef het langer doorzeuren dan normaal", verklaart Van Baarle bij HLN.

"Ik weet intussen wat ik daartegen kan doen en heb enkele dagen rust genomen", zei de Nederlander nog. Voor wat de E3 betreft is zijn scheenbeen weer helemaal in orde verzekerde hij nog.