Harelbeke getrakteerd op héérlijke Sagan-attitude en hij is eerlijk over kansen: "Wie houdt nu niet van in regen rijden?"

Harelbeke mag zich gelukkig prijzen, want in een koers met Peter Sagan aan de start valt altijd wel wat te beleven. Is het niet tijdens de koers, dan wel vooraf.

Tijdens de ploegenpresentatie van de E3 Saxo Classic kreeg de drievoudige wereldkampioen enkele vragen voorgeschoteld. "Of het mijn dag gaat worden? Ik denk het eigenlijk niet, neen", aldus een doodeerlijke Sagan. "We zullen zien hoe het in de wedstrijd gaat, maar het zijn zware omstandigheden." De Slovaak wijst zo al op de te verwachte regenbuien, maar hij verliest er allesbehalve zijn goed humeur door. Harelbeke kreeg dan ook dat gekende Sagan-lachje te horen. "Wie houdt er nu niet van om in de regen te rijden? Héhéhéhé." MOUNTAINBIKE VAN STAL HALEN Overigens kwam Sagan hiernaast ook nog met een opvallende aankodiging wat betreft zijn programma. "Ik ga nog enkele koersen rijden op de weg en daarna doe ik enkele offroad wedstrijden. Dan haal ik mijn mountainbike weer van stal."