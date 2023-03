Shari Bossuyt moet zich met een 5e plaats tevreden stellen: "Georgi Pfeiffer vertrok op het slechte moment"

Shari Bossuyt is in Brugge-De Panne 5e geëindigd. Het was een zware race en achteraf zei ze dat er niet meer in zat.

In Brugge-De Panne reed Shari Bossuyt een attente koers. Ze was mee met de 1e schifting in De Moeren en nadien ook bij de 2e schifting die ook in De Moeren gebeurde. Uiteindelijk had Bossuyt geen antwoord op de beslissende uitval van Georgi Pfeiffer. "Ik had net een cartouche verschoten door te reageren op haar ploeggenote (Megan Jastrab, red.)", vertelde Bossuyt aan Sporza. Bossuyt moest uiteindelijk voor de 2e plaats sprinten, maar ze eindigde als 5e. "Er zat niet veel meer op", was ze eerlijk. Ook was het oorspronkelijk niet het plan dat Bossuyt zou sprinten. Normaal zou haar ploeggenote bij SRAM/Racing dat doen, maar Maike van der Duin overleefde de 2e schifting in De Moeren niet. "Ik had er wel rekening mee gehouden. Door de wind kon dat altijd gebeuren", besloot Bossuyt.