Tiesj Benoot blikt vooruit op de E3 en de Ronde: "Wat hij gaat doen, dat kun je niet voorspellen"

Tiesj Benoot is een van de vele kopmannen bij Jumbo-Visma. Hij won al Kuurne-Brussel-Kuurne dit voorjaar en heeft dus al zijn zege binnen.

Jumbo-Visma trekt weer met een bijzonder sterk blok naar de E3 Saxo Classic met Van Aert, Van Baarle, Benoot, Laporte en Van Hooydonck. In de Omloop waren die laatste vier er ook al en toen werd er vooral naar Jumbo-Visma gekeken om de koers te dragen.

"Ik denk niet dat er zoveel is veranderd na het eerste weekend, zeker met Milaan-Sanremo nu. Daarin waren Pogačar en Van der Poel ook al zeer sterk, dus ik ga er vanuit dat die ploegen de koers ook in handen zullen nemen", zei Benoot bij In de Leiderstrui.

Onvoorspelbare Pogačar

Over Pogačar, die vorig jaar bij zijn debuut in de Ronde vierde werd, ging het ook nog even. "Als Pogačar mee is met mij, dan weet ik ook dat ik niet met hem naar de meet moet rijden. Dat geldt ook voor Van der Poel", zei Benoot.

Maar toch is de Sloveen wat onvoorspelbaar. "Hij is sowieso een heel sterke factor. Wat hij dan gaat doen, dat kun je niet voorspellen. Ik denk dat hij vorig jaar in De Ronde al bewezen dat hij ook hier heel hard omhoog kan rijden", stelde Benoot nog.