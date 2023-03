Van der Poel benadrukt het nogmaals en gaat niet zweven na Sanremo: "Ik heb zeker geen verstoppertje gespeeld"

Velen zijn er nog steeds verbaasd over hoe sterk Mathieu van der Poel in Milaan-Sanremo voor de dag kwam. Neen, hij had zich voordien niet ingehouden, herhaalde de Nederlander nogmaals.

Van der Poel kreeg er voor de start van de E3 nog eens een vraag over voorgeschoteld. "Ik heb zeker geen verstoppertje gespeeld. Ik had voordien gehoopt om al iets beter te zijn. Ik wist dat ik de Tirreno nodig had, omdat mijn opbouw vrij kort was geweest."

Kunnen de waardeverhoudingen weer anders zijn dan een vorige zaterdag? "Sanremo is een atypische wedstrijd. Het was op de Poggio ook een kwestie van details. Vorige week was ik misschien de sterkste, maar het kan er vandaag ook helemaal anders uitzien."

VELDSLAG VERWACHT

"Het wordt een volledig andere manier van koersen", voorspelde Van der Poel deze ochtend over de E3. "Vooral de wind gaat ook een rol spelen. Het kan op heel veel momenten gebeuren. Ik verwacht een veldslag, een gevecht voor elk bergje en elke bocht."

Kan het ook beschouwd worden als een training voor de Ronde van Vlaanderen? "Vooral als een superlastige wedstrijd. We rijden wel op grotendeels dezelfde wegen en klimmetjes als volgende week." Gaat Van der Poel risico's nemen bij regen? "Een Monument is belangrijker dan de E3, maar tijdens de koers denk je daar zo niet over."