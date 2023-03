Caleb Ewan en Arnaud De Lie staan samen aan de start van Gent-Wevelgem: "Zo verschillen we in de sprint van elkaar"

Lotto Dstny staat zondag zowel met Caleb Ewan als met Arnaud De Lie aan de start. 2 sprinters, maar toch anders.

Caleb Ewan en Arnaud De Lie zijn zondag de speerpunten van Lotto Dstny in Gent-Wevelgem. "Als het geen zware omstandigheden zijn, zal het eerder voor mij zijn", vertelde Ewan aan Sporza. "Anders is het misschien voor De Lie, maar we hopen in de finale er allebei bij te zijn."

Qua sprint is er verschil tussen de 2 ploegmaats. "Ik ben een pure massasprinter", aldus Ewan. De Lie vulde aan: "Hij houdt meer van een korte sprint en is explosiever dan mij."

"De Lie is veelzijdiger in de sprint", ging Ewan verder. "Ook zijn de klassiekers meer op zijn lijf geschreven." Hetzelfde klinkt bij De Lie en hij gaf nog een extra verschil aan: "Ik moet het van een langere sprint hebben."