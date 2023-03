Jumbo-Visma likt ondanks de winst van Wout Van Aert ook zijn wonden: "Gelukkig starten ze niet in Gent-Wevelgem"

Jumbo-Visma was succesvol in de E3 Saxo Classic, maar het moest ook zijn wonden likken. Al bij al valt het nog mee.

Tiesj Benoot reed lek en was daardoor uitgeschakeld. Dylan van Baarle en Edoardo Affini vergingen het minder goed. Ze vielen en moesten daardoor opgeven. Zo was er naast de zege van Wout Van Aert in de E3 Saxo Classic ook de nodige portie pech voor Jumbo-Visma.

"Affini viel behoorlijk hard en heeft behoorlijk veel schaafwonden", vertelde ploegleider Arthur van Dongen aan In de Leiderstrui. "Bij van Baarle gaat het ook om schaafwonden, maar hij heeft ook een dikke heup en heeft wat last aan zijn scheenbeen."

"Gelukkig rijden ze niet Gent-Wevelgem. Van Baarle stond er wel op voor Dwars door Vlaanderen. We verwachten dat hij dan wel inzetbaar zal zijn", besloot van Dongen.