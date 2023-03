Primož Roglič legt uit waarom hij niet overnam van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel viel in de zesde etappe van de Ronde van Catalonië aan op de enige klim van de dag. Roglič volgde en nam vervolgens niet over, maar vond dat ook niet nodig.

"Het was een lastige etappe. Voor mij was het niet per se nodig om volle bak te koersen op de laatste klim. Hij (Evenepoel) had veel haast, dus ik moest natuurlijk wel gewoon volgen", zei Roglič bij Cycling Pro Net.

Bij de eerste tussensprint pakte Roglič een seconde op Evenepoel. "De kopgroep was nog niet weg en het ging hard. Toen zich een kans voordeed om wat seconden te pakken, hebben we snel besloten om ervoor te gaan."

Toen Evenepoel en Roglič weer waren gegrepen, lag er nog een tussensprint en daar pakte Evenepoel een seconde terug op Roglič. In het klassement blijft het verschil dus tien seconden.

Evenepoel zal zich er niet bij neerleggen

Op de ploegwebsite blikte Roglič ook nog even terug op de etappe. "Koersen tegen Remco is nooit saai. We verwachtten op voorhand al iets en we bleken bij de les toen hij ook daadwerkelijk aanging."

"Er is nog één dag resterend. Remco zal zich er nog niet bij neer leggen, dus ook morgen moeten we bij de les zijn. Het zal vanaf de start volle bak zijn", verwacht Roglič.