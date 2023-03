Van Aert en Van der Poel ontsnappen, E3 krijgt voor Lampaert wel nog een staartje

Er was heel even twijfel of het smeren van de ketting van Wout van Aert wel reglementair was, maar hij krijgt geen straf. Yves Lampaert ging wel in het boekje.

Lampaert zou volgens de jury onderweg gebruik gemaakt van voetpaden, wegen of fietspaden die geen deel uitmaakten van het parcours. En dat levert hem dus een boete op. Volgens artikel 2.12.007 paragraaf 7.6 van het UCI-reglement kreeg Lampaert een boete van 500 Zwitserse frank (zo'n 504 euro) en worden er 25 UCI-punten afgetrokken. Op de kasseien van de Varent reed Mathieu van der Poel ook even op een ander pad, maar hij ontspringt net als Van Aert een straf. Lampaert eindigde in de E3 Saxo Classic als 16de en eerste van Soudal-Quick Step. Daarmee verdiende hij 24 UCI-punten, die hij nu dus weer moet inleveren. Zondag staat Lampaert ook aan de start van Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen van woensdag, de wedstrijd die hij al twee keer won, slaat hij over.