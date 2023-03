Van der Poel doet zijn verhaal over premie waar hij niets van af wist: "Misschien moet Van Aert thuis renoveren, ofzo?"

Het mag er al eens luchtig aan toegaan ook, na zo'n klassieker waarin Van der Poel en Van Aert mekaar weer volop bestookten. Ook Pogačar was er vooraan bij in de E3, die had niet eens een premie om zich mee te troosten.

De nevenprijzen waren wel een themaatje na de E3 Saxo Classic. Op een gegeven moment was het lachen geblazen in de kopgroep. Dat had alles te maken met het feit dat één van de drie renners voorin 3000 euro aan badkamerartikelen kon verdienen. "Van Aert kwam als eerste boven op de Tiegemberg en daar lag blijkbaar een premie. Hij moest lachen dat hij 'm nam", deed Van der Poel het relaas vanuit zijn standpunt. "Ik wist niet dat daar een premie lag. Misschien moet Van Aert thuis renoveren, ofzo?" Een jaar lang gratis tanken zal beter zijn Want het is wel een prijsje ter waarde van een aardig bedrag. "Ik heb zelf ooit wel veel prijzen gewonnen van Hansgrohe", lacht Van der Poel, die als meest strijdlustige renner in de E3 een jaar lang gratis mag tanken. "Dat zal misschien beter zijn", besluit de Nederlander van Alpecin-Deceuninck.